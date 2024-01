Enfant, Mahrzad Lari, né à Montréal, avait toujours le nez plongé dans un magazine de mode, admirant page après page les reportages sur papier glacé. «Pour moi, la mode était un langage d’amour», dit-il à propos de son intérêt précoce pour les vêtements. Toutefois, essayer de trouver des pièces en vogue et à son goût était une expérience décourageante pour lui, parce qu’elles n’étaient souvent pas offertes dans sa taille. «C’était très difficile pour moi de ne pas pouvoir acheter les modèles que je voyais dans les magazines et de devoir reléguer mon style à l’arrière-plan.» Les choses ont changé lorsque, adolescent, il a économisé suffisamment pour s’acheter un jean de marque qui lui allait vraiment bien. «Je me suis senti si spécial! Je me souviendrai toujours de ce moment d’émotion. C’est l’une des rares fois dans ma jeunesse où j’ai eu l’impression que la mode était là pour moi.» À partir de ce moment-là, il s’est efforcé de recréer ce sentiment. Avec l’aide de sa mère, qui a émigré d’Iran au début des années 1980 avec son père, il a appris à modifier ses vêtements pour en faire des pièces qu’il était fier de porter.

Aujourd’hui, Mahrzad Lari s’efforce de partager cette fierté à l’aide de Wide the Brand. Cette entreprise propose des vêtements pour hommes qui célèbrent tous les types de corps et qui sont fabriqués à partir de patrons et de techniques de couture spécifiques aux plus grandes tailles. Après avoir perfectionné son art pendant une décennie auprès de la créatrice montréalaise Marie Saint Pierre, il a donné vie à sa propre vision.