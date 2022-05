Fondée en 2015 par la jeune entrepreneure Laurence Bédard, Twenty Compass est une entreprise montréalaise qui propose des bijoux de qualité à prix justes. Elle utilise dans ses créations des matériaux durables et de qualité supérieure, tels que l’Or 10 et 14 Carats, l’argent sterling, l’acier inoxydable, les pierres semi-précieuses et le vermeil.

La collection Twenty Compass x Sarah-Maude Beauchesne, que notre collaboratrice a voulu à son image, propose une sélection de bijoux rappelant la douceur de l’été et les souvenirs d’adolescence. Elle comprend deux colliers, une paires de boucles d’oreilles et une bague, tous disponibles en acier inoxydable et plaqué or.

Pour en apprendre davantage sur cette collaboration tout en fraîcheur, nous avons posé quelques questions à Sarah-Maude.

Quelles ont été tes inspirations pour cette collection avec Twenty Compass ?

J’avais envie d’une collection intemporelle qui se porte au quotidien, qui se marie à tous les styles. Ma saison préférée, celle qui m’inspire le plus dans mon travail, c’est l’été, alors je rêvais de pièces légères, classiques, avec une touche de couleurs qui rappelle les fleurs et la nature. Il y a aussi un brin de nostalgie et de romance dans la collection, ça me ressemble.

Selon toi, quelle importance ont les bijoux dans une tenue ?

Je ne suis pas une femme qui accessoirise à outrance ou qui prend de grands risques audacieux. J’aime les ajouts subtils, les clins d’œil dorés, les décorations discrètes qui complètent un look et qui font toute la différence.

As-tu des souvenirs d’adolescence/enfance associés aux bijoux ?

Beaucoup, surtout à l’adolescence, dans les années 90, avec les bagues et les colliers en bonbon, les boucles d’oreilles à clip de ma mère, les longs colliers de perles. J’avais un rapport très ludique avec les bijoux quand j’étais jeune, et j’ai aimé m’inspirer de ça pour créer des pièces classiques, plus «adultes». Il y a un peu de ça dans la collection.