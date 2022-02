Reconnue pour son savoir-faire de la couture française en plus de son approche éthique et responsable de la mode, ROOM 502 propose des vêtements de luxe intemporels et abordables en quantités limitées. Mentionnant le désir grandissant de son entourage à se soucier de l’impact de leur consommation dans le monde d’aujourd’hui, Sophie Theallet trouve « inspirant de collaborer avec des marques qui partagent les mêmes idées ».

Saint James, la maison française qui produit depuis 1889 l’iconique pull breton à rayures, utilise les matériaux les plus fins pour confectionner des pièces qui durent, ainsi que des panneaux de tissu pour réduire les déchets au minimum. Les idéaux des deux marques s’unissent donc logiquement dans leur désir d’authenticité et d’intemporalité.

La collection, qui comprend deux pulls nautiques et une marinière, représente à merveille les savoir-faire du travail de la maille de ROOM 502 et de Saint James.

Découvrez dès maintenant cette collaboration en édition limitée.