Une mise en scène personnalisée

Dans les coulisses de ces défilés d’exception se cache l’expertise du scénographe Stefan Lubrina. C’est lui qui conçoit les décors spectaculaires de la maison Chanel depuis plus de 20 ans. Dans ce milieu du rêve sur mesure, il est loin d’être le seul. Il y a aussi villa eugénie, une entreprise belge qui a été fondée par le génie créatif Étienne Russo et qui a pignon sur rue à Bruxelles, à Paris et à New York. Cette agence de production, spécialisée dans la conception et la production de défilés de mode et d’événements – plus de 800 organisés à ce jour dans le monde –, séduit les maisons de couture depuis près de 30 ans. Parmi ses clients? Des grands noms qui brillent au firmament du luxe: Givenchy, Burberry, Hermès, Miu Miu, Rochas, Dries Van Noten et Versace, qui fait confiance au savoir-faire de villa eugénie depuis son premier show en 1991.

Le décor, imaginé main dans la main avec la griffe pour transmettre la vision du créateur, est l’élément fondamental, celui qui permet de définir l’émotion – joyeuse, sobre, émouvante – et de donner vie à la collection. S’y ajoutent les jeux de lumière, la musique, les vidéos et parfois les performances en direct, comme au défilé Isabel Marant du printemps-été 2021, présenté en octobre dernier au Palais-Royal, à Paris, où une troupe de danseurs a salué en rythme le passage des mannequins, comme pour faire un pied de nez en ces temps incertains. Dans les coulisses, le scénographe et son équipe tirent les ficelles. Tout est pensé et calculé au millimètre près pour composer un monde en suspens, celui de la marque, en 10 minutes à peine, juste assez pour que les invités puissent admirer les sublimes créations – préparées depuis des mois par les petites mains dans les ateliers de la griffe – qui passent en coup de vent sur la passerelle. C’est que chaque défilé s’inscrit dans un calendrier officiel serré, et il n’est pas rare qu’un invité assiste à 6, à 8 ou à 10 présentations en une journée.

Outre villa eugénie, une autre société événementielle s’est taillé une place de choix depuis une vingtaine d’années. Il s’agit de Bureau Betak, une entreprise française établie par Alexandre de Betak – surnommé le «Fellini de la mode», en clin d’œil au réalisateur italien dont les mises en scène oscillaient entre le rêve et la réalité –, qui compte plus de 1000 défilés à son actif. C’est à son agence parisienne, qui a une antenne à New York et à Shanghai, qu’on doit la présentation d’Isabel Marant, si divertissante et libératrice. C’est aussi Bureau Betak qui chaque saison orchestre, entre autres, celles de Dior, de Fendi, de Michael Kors, de Saint Laurent, de Longchamp, de Rodarte, de Kenzo, d’Alexander Wang, ainsi que de Jacquemus, qui a choisi de présenter l’été dernier sa collection printemps-été 2021 en pleine nature, dans un champ de blé aux couleurs de la Provence, à une heure de Paris… La liste des clients de Bureau Betak est longue, et les secrets de chaque défilé sont gardés précieusement.