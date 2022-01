Après les maillots de bain, les accessoires, les bijoux et les vêtements de type loungewear, Marina Bastarache commence l’année en force avec Nana Intimates.

Cette nouvelle collection met de l’avant l’élégance et la féminité en misant sur la diversité des corps et la délicatesse des morceaux, une valeur bien ancrée au sein de l’entreprise. « Il était primordial pour mon équipe et moi que cette première collection de lingerie inspire la classe et le bon goût, sans négliger le confort », affirme Marina.

La marque propose 13 pièces — sans armatures et non rembourrées — offertes dans les tailles XS à XXL, et ce, dans des couleurs classiques telles que le beige, le noir et le bleu, sans oublier l’imprimé fleuri. « Consciente des besoins et de la réalité de la femme, notre équipe s’est assurée d’intégrer une doublure en coton à nos culottes parce qu’on est toutes fragiles down there. La lingerie Nana c’est naturel. Selon nous, le corps de la femme mérite d’être vu sans cerceaux ni push-up. Dans sa propre nature, dans toute sa féminité et sa beauté ».

La variété de l’offre est également intéressante : du bodysuit à la bralette en passant par la culotte tanga, il y a pratiquement de tout.

Zoom sur quelques-unes de nos pièces favorites.