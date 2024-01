Les choses changent enfin, lentement mais sûrement, et elle nous fait profiter de sa nouvelle passion pour la mode pensée pour tous et toutes. Ce mois-ci, elle nous présente 4 marques coup de cœur.

Connally Goods, qui est basée à Vancouver et propose des créations non genrées, éthiques et zéro déchet, est l’une des rares marques à offrir des tailles allant de XS à l’infini. Toute personne dont les mensurations vont au-delà du guide des tailles affiché sur son site web peut commander des morceaux sur mesure sans frais supplémentaires. La veste longue Mika à imprimé Neroli, faite en sergé de Tencel soyeux, léger et lavable à la machine, est vendue avec une ceinture, amovible, et se porte autant comme un peignoir que comme un long cardigan. À noter que je possède cette veste extraordinaire, dont je tente de mon mieux de profiter quand mon amoureux ne me la chipe pas durant des jours pour déambuler dans la maison en ayant l’air d’un millionnaire en vacances. On le voit d’ailleurs sur cette photo en train de faire son frais. Il faut avouer que la Mika lui va très bien.

Supayana est un petit atelier qu’a fondé la créatrice Yana Gorbulsky en 2003 et qui est situé dans la belle région des Laurentides. On y trouve des pièces colorées et bien pensées pour adultes et enfants, fabriquées sur commande (et sur mesure, au besoin) en petite quantité dans différents tissus que Yana déniche au fil des saisons. J’aime le chandail écourté Daisy, qui, porté seul ou par-dessus une chemise, protège des frissons quand l’air se rafraîchit. Il apporte une touche de personnalité à n’importe quelle tenue, ainsi qu’une petite vibe estivale, ce qui n’est jamais de refus quand il commence à faire froid!