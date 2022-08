Myriam et Romy Belzile-Maguire, fondatrices de la marque montréalaise de chaussures Maguire, se sont donné une mission lorsqu’elles ont lancé leur entreprise, en 2017: rendre le luxe convivial. Pour ces sœurs, qui ont choisi un modèle d’affaires s’adressant directement aux consommateurs, ça signifie miser sur un artisanat éthique – en travaillant main dans la main avec des usines familiales en Europe (principalement en Italie, au Portugal et en Espagne) – et sur la transparence des coûts de production, en plus d’offrir à leur clientèle un environnement accessible et accueillant, pensé avant tout pour être sans stress. La griffe, elle, fonctionne grâce au talent des deux partenaires: Myriam s’occupe du design, et Romy est chargée de la stratégie et du marketing – et de sa petite, mais puissante, équipe de femmes.

Grâce à ses boutiques (à Montréal et à Toronto), à son site et à des adresses éphémères qui ouvrent partout au Canada, le modèle d’affaires hybride de Maguire a permis à la griffe de s’adapter et de croître, même au pire moment de la pandémie. Mais la nécessité est mère de l’invention, et les deux sœurs ont profité du confinement pour faire des expérimentations: elles ont proposé des services en ligne semblables à ceux qui sont offerts dans les magasins, notamment un outil d’évaluation de la pointure, afin d’aider les clients à trouver leur taille sans avoir besoin de se rendre sur place.

En mai 2022, Maguire a célébré sa première phase d’expansion à l’international en ouvrant un espace permanent dans le quartier branché de Nolita, à New York. Afin de se démarquer, la griffe a lancé sa toute première collection de chaussures de mariage, en plus de proposer une multitude de modèles colorés pour le printemps-été 2022. Et cette nouvelle adresse, décorée de meubles et d’œuvres d’art faits à Montréal, compte bien utiliser la recette gagnante des boutiques de chez nous, soit recréer la même atmosphère accueillante et chaleureuse qui a fait leur réputation. «C’est la façon canadienne de faire des affaires», précise Romy Belzile-Maguire.