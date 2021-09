Un univers particulier

Depuis, le créateur se concentre sur sa marque éponyme, qui, en plus de la mode féminine, comprend une ligne Homme, des parfums (du mignon Daisy au sulfureux Decadence), et une gamme de maquillage dont il est le meilleur ambassadeur. Reste qu’il n’est pas facile de définir le style Marc Jacobs. Ce qui fait le lien, d’une collection à l’autre, c’est plutôt un goût du décalage, une audace qui prête à sourire. Il y a toujours de la dérision dans l’excès, comme si l’idée maîtresse des vêtements était systématiquement poussée un peu trop loin. Parfois, on rencontre un élément punk. Souvent, on sent une vibration inspirée des années 1960 et 1970. Il faut toujours une sorte d’accident, un détail qui dissone et perturbe l’harmonie d’ensemble: on ne peut pas vraiment se prendre au sérieux en total look Marc Jacobs. La gamme bis Marc by Marc Jacobs a été fermée en 2015 pour peu ou prou renaître sous le nom de The Marc Jacobs l’an dernier. Cette nouvelle série rassemble des pièces emblématiques de l’univers du créateur à des prix plus raisonnables que ses collections passerelles, comme «The Grunge Cardigan», «The Blouse» ou «The Disco Dress». Proposer des produits abordables a toujours été l’un des ressorts marketing de la marque: celles qui ont fait un pèlerinage dans l’une des boutiques Marc Jacobs du West Village, à New York, afin de rapporter d’indispensables goodies à moins de 20$, tels que des colliers fluo, un porte-clés en forme de rat ou des stylos imitant des rouges à lèvres, le savent. Évidemment, une telle démarche dit quelque chose d’un créateur décomplexé qui ne conçoit pas le luxe comme une bulle déconnectée du reste du monde. C’est là qu’on s’étonne de ne pas avoir employé l’adjectif «décomplexé» plus tôt, car c’est peut-être celui qui semble le plus juste concernant une personnalité qui n’a pas l’air mortifiée par ses dérapages. Le meilleur exemple: en 2015, il publie par erreur une photo de son postérieur nu sur Instagram. L’image, destinée à un amant et qui aurait dû être échangée sur une messagerie de rencontres, est accompagnée d’une légende éloquente («It’s yours to try», qu’on laisse au lecteur le loisir de traduire). So what? Marc tweete, laconique: «Ouais… Je suis gai. Je flirte avec des hommes en ligne.» Et la fameuse légende devient… le slogan du compte Twitter de la marque. L’inscription «Perfect» sur son poignet est là pour lui rappeler que sa vie ne pourrait être meilleure. Et celle qui dit «Shameless», sur son torse, qu’il n’a à avoir honte de rien.