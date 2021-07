C’est en duo avec sa talentueuse styliste Mélodie Wronski que Jay Du Temple lance aujourd’hui La vie professionnelle, une nouvelle ligne de prêt-à-porter à la fois pratique, confortable et juste assez edgy. Cette collection capsule, qui mise sur l’expertise locale, de la matière première jusqu’à l’assemblage et la typographie, a été conçue pour répondre au besoin des personnes qui ont redéfini leur code vestimentaire lors de la dernière année.

«Un de nos buts en débutant ce projet, c’était de créer le ouaté de mes rêves, et c’est ce qu’on a réussi à faire.», explique Jay Du Temple.

Alors, si vous êtes fans de vêtements non genrés et oversize, les hoodies, t-shirts, shorts et sacs réversibles de La vie professionnelle risquent de vous plaire. Mais dépêchez-vous, car les quantités de cette première collection sont très limitées. Pour la suite des choses, Jay Du Temple et Mélodie Wronski souhaitent sonder leur clientèle pour développer les prochaines pièces.

Pour vous procurer une pièce de cette collection, c’est sur Instagram que ça se passe : @lavieprofessionnelle !