La collection est-elle également réalisée de manière écologique et durable (en dehors des matériaux)? Sans une empreinte carbone ou une empreinte carbone plus petite?

Oui absolument. De la phase de recherche jusqu’aux produits finaux, nous voulions que tout soit durable. Ça peut être des initiatives plus petites, mais la plus évidente a été d’utiliser des tissus durables et innovants qui ont une empreinte carbone nettement inférieure, tout simplement. Nous avons également développé les premiers échantillons dans le studio de Stockholm. De cette façon, nous avons créé la silhouette parfaite et réduit la quantité d’échantillonnage et d’allers-retours entre les bureaux et la production. Cela nous a également permis de travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour réduire le gaspillage dans le processus de fabrication de modèles et de découpe.

Enfin, avez-vous une pièce préférée dans cette collection?

J’ai un faible pour le pantalon en jacquard jaune, que j’accorde avec la veste de travail en jacquard jaune de la collection homme. Je suis également une grande fan des gros bijoux que je trouve audacieux et edgy. Je les porte même avec un simple sweat-shirt et un jean. Ou je joue le jeu à fond et je les porte avec le jacquard jaune! Enfin, le soutien-gorge embelli est étonnamment polyvalent et semble si moderne porté sur un t-shirt blanc ou sous un blazer.