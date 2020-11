La consécration

Les eighties, décennie du fric et de Wall Street. Sur les passerelles, la mode joue la carte de l’opulence. Chez Thierry Mugler, Claude Montana, Giorgio Armani et Yves Saint Laurent, la veste à épaulettes dessine la carrure d’une femme de tête, professionnelle et aguerrie, qui ne craint pas de jouer des coudes et des épaules pour arriver à ses fins. Ce power suit, comme on l’appelle alors, devient une métaphore du pouvoir, et est adopté tant par la première ministre britannique Margaret Thatcher, surnommée «la Dame de fer» dans un monde majoritairement masculin, que par Joan Collins dans la série Dynasty ou encore par l’actrice Melanie Griffith, qui tente, dans Working Girl, de remplacer sa boss.