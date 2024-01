Les choses changent enfin, lentement mais sûrement, et elle nous fait profiter de sa nouvelle passion pour une mode pensée pour tout le monde. Ce mois-ci, elle nous présente un guide shopping pour pieds larges.

Je me dois de commencer cette chronique par un aveu: mes chaussures sont le point faible de tous mes ensembles. Quiconque me suit sur les réseaux l’a sans doute remarqué: je passe ma vie en vieux runnings blancs et en bottes noires, toujours les mêmes ou à peu près, depuis des années. Bien que j’apprécie les jolis souliers autant que n’importe quelle autre fashionista, je fais face au même problème quand vient le temps de me chausser que de me vêtir: il n’existe presque rien de beau dans ma taille! Je chausse un 9 1⁄2, mes pieds sont aussi chubby que moi et je porte des orthèses depuis toujours pour corriger leurs diverses faiblesses ( je suis née avec les pieds bots et ils sont très, très plats!). Pour être confortables — mon critère numéro un —, mes chaussures doivent donc être très larges. Malheureusement, celles qu’on trouve sur le marché sont souvent dispendieuses et fort peu attrayantes.

Je ne suis évidemment pas seule dans cette situation. Comme pour les vêtements, il semblerait que les standards de beauté contraignants s’appliquent aussi aux pieds — tout particulièrement en ce qui concerne les chaussures pour femmes. Après tout, le célèbre proverbe patriarcal ne dit-il pas qu’il faut «souffrir pour être belle»? Personne ne tombera en bas de sa chaise en apprenant que je n’adhère pas du tout à cette philosophie. C’est pourquoi j’ai rassemblé ici quelques marques de souliers pour pieds larges dont le style ne rappelle pas trop celui des godasses orthopédiques de nos grands-mères.