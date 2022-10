Nous avons eu le plaisir d’assister à un dîner exclusif au Grand Palais Ephémère à Paris pour découvrir en avant-première la collection 1932, inspirée de la collection originale Bijoux de Diamants — la première et unique collection de Haute Joaillerie créée par Gabrielle Chanel. Marion Cotillard, Ambassadrice CHANEL, portait deux des dernières créations de la Maison, le collier « Soleil 19 Août » et la bague « Comète Infinie » en or blanc et jaune sertis de diamants blancs et de diamants jaunes.

« J’ai voulu revenir à l’essence de 1932 et synthétiser le message autour de trois symboles : la comète, la lune et le soleil. Chaque astre brille de sa propre lumière », Patrice Leguéreau, directeur du Studio de Création Joaillerie CHANEL.

En revisitant le passé pour mieux se projeter dans le futur, CHANEL invente des bijoux vivants, en osmose avec le rythme aléatoire des mouvements du corps. Ce sont 77 créations spectaculaires qui s’enroulent et qui se posent librement sur la peau en un corps à corps céleste.

Si la collection originelle était presque intégralement immaculée, concentré de lumière pure, 1932 fait la part belle aux pierres de couleurs.

La Comète

« J’ai voulu couvrir les femmes de constellations. Des étoiles ! Des étoiles de toutes les dimensions », Gabrielle Chanel.

La Lune

« J’aime tout ce qui est en haut : le ciel, la lune, je crois aux astres », Gabrielle Chanel.

Le Soleil

« Je suis une abeille, cela fait partie de mon signe, le lion, le soleil », Gabrielle Chanel.