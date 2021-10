Déjà bien présent à l’automne dernier, le vert continue sur sa lancée et se place une fois de plus comme la couleur phare de la saison. Si le vert forêt est la nuance green de prédilection en 2021, d’autres teintes séduisent encore et toujours, comme le vert kaki ou le vert sauge ultrapopulaire. Comment adopter la tendance? On ose la couleur sapin sur un mur ou sur un meuble (par exemple, sur un canapé ou un buffet de cuisine) en gardant en tête que c’est un choix sombre, qu’il faut éclairer à l’aide d’accessoires colorés et de matières chaleureuses, comme la laine et le bois.