Sur la rue principale d’un petit village paisible en bordure du fleuve Saint-Laurent, un ancien magasin général attire le regard avec ses prodigieuses sculptures de lumière. L’atelier de Larose Guyon, formé de jeunes maîtres de la lumière, compte parmi ses clients et collaborateurs de grandes figures du design comme Rockwell Group et Champalimaud. Tels des joailliers, Félix Guyon, Audrée L. Larose et leur quatuor d’artisans y manient le verre soufflé, le laiton et l’or afin de créer de véritables bijoux tout en finesse et en monumentalité. Coco, le luminaire qui les a fait connaître et qui est un hommage à Coco Chanel, rappelle un rang de perles de verre soufflé, dégrafé, chaque perle ayant la taille d’un melon.

Le nouvel ensemble de séries limitées Automne, sorti tout récemment en même temps qu’un film où on voit des cueilleurs avancer sur la pointe des pieds à travers une forêt pour rassembler une flore mystique: ce sont les feuilles dorées et les globes de verre rayonnant qui ornent Fleur de velours et les autres œuvres de la collection. Dans l’esprit d’une bande-annonce de film hollywoodien onirique, la vidéo présente des luminaires pour la maison sur fond de splendeur cinématographique évocatrice. Audrée L. Larose explique que même si seule une poignée de personnes pourra profiter des pièces lumineuses au jour le jour, la vidéo révèle la créativité qui les anime. «Nous ne sommes ni pompiers, ni soldats, ni médecins, indique Félix Guyon. Nous ne sauvons pas de vies, mais nous partageons notre magie et notre poésie avec le monde.»