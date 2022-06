Travailler avec les big big boys… Je ne me sens pas au même niveau que ces gens-là, mais on fraternise. Ils me nourrissent et m’apportent des réponses. Je suis entré dans leurs rangs, disons. Ronan Bouroullec est devenu un ami, on a fait des conférences ensemble, on a dessiné tous les deux pour la firme finlandaise Iittala. La reconnaissance de notre travail nous a permis de formuler des demandes, d’exprimer des préférences et de parfois dire non. Maintenant qu’on a le respect des gens qu’on admire, qu’on nous écoute et qu’on nous fait confiance, plus d’accomplissements deviennent possibles. Et parce qu’on plie moins face aux objets auxquels on croit, nos récents projets nous ressemblent davantage.

La signature Philippe Malouin… Avec mon équipe, on a développé une esthétique qui s’applique à une multitude de projets divisés en deux groupes. On crée des produits de masse relativement accessibles pour les éditeurs de mobilier et on développe des travaux plus expérimentaux qui sont exposés dans des galeries spécialisées. Salon 94 me représente à New York.

L’accessibilité… Certaines de nos créations sont très accessibles. On les trouve sur le marché pour une soixantaine de dollars canadiens. Sinon, tout peut être livré au Québec.