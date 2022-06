D’abord connue pour son blogue et sa marque Song of Style, qui a attiré des millions d’abonnés en quelques années, Aimee Song a aussi effectué des études dans le domaine de l’architecture d’intérieur. Considérée comme une des premières méga-influenceuse mode du monde, elle a continué a cultivé sa passion pour la décoration d’intérieur et a finalement sortie sa nouvelle collaboration maison et déco.

Cette collection minimaliste et contemporaine propose des articles de décoration et d’art de vivre co-créés avec 14 artisans Etsy de différents pays, dont Aimee Song admire le travail. On y trouve des pièces dans une palette de tons doux et neutres tels que des magnifiques vases en céramique, des appliques murales, des lampes, des cousins décoratifs damier ou encore des meubles et accessoires pour chambre d’enfant. D’ailleurs, la créatrice et reine des réseaux sociaux est récemment devenue maman d’un petit garçon !

« J’achète sur Etsy depuis des années, et je suis toujours impressionnée par l’immense talent que l’on trouve sur la plateforme. Je l’utilise pour dénicher des pièces uniques pour mon intérieur, qui m’aident à me sentir chez moi. Étant à la tête d’une petite entreprise, j’ai toujours eu à cœur d’aider les personnes de talent du monde entier à se faire entendre. » affirme Aimee Song.

La collection est disponible sur etsy.com et a déjà énormément de succès, ne perdez pas de temps pour vous procurer quelques pièces!