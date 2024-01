TEINTES NEUTRES…

Si la tendance baptisée «quiet luxury», qui privilégie une mode au luxe discret, a embrasé les réseaux sociaux (et notre garde-robe!) en 2023, elle continue de faire parler d’elle… dans notre intérieur! Pour 2024, les tons neutres et terreux – beiges, gris, noirs, blancs, bruns,… – continueront d’être favorisés et notre intérieur – vidée de toute fioriture – embrassera une philosophie du «moins, c’est mieux». Pour autant, le résultat – aux textures et aux matériaux variés – ne sera pas ennuyant, bien au contraire. Chaque meuble, chaque objet et chaque accessoire sera choisi avec soin, comme une façon de s’entourer uniquement de beau. La simplicité à son meilleur!