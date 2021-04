Les efforts pour réduire l’empreinte environnementale de l’industrie de la beauté doublent d’ardeur ces jours-ci et c’est tant mieux! Ren Skincare, une entreprise qui se spécialise en soins clean pour la peau, a annoncé le lancement de la campagne #WeAreAllies pour défier les conventions de l’industrie en s’alliant à Biossance, Caudalie, Youth to the People et Herbivore et pour promouvoir leurs efforts pour être écoresponsables. En unissant leur force, les marques espèrent créer un impact encore plus important sur leur industrie. Comme le dit le slogan: «Dans la lutte pour protéger notre planète, nous ne sommes pas des compétiteurs, #NousSommesAlliés. [In the fight to protect our planet, we are not competitors, #WeAreAllies.]»

#WeAreAllies: une initiative de Ren Skincare pour protéger la planète