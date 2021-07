Les zones les plus susceptibles d’être touchées sont le visage, les bras et les jambes, mais certaines personnes vont jusqu’à mutiler les oreilles et le cuir chevelu. C’est le cas de l’autrice Laura A. Barton, 30 ans, qui souffre du trouble d’excoriation depuis qu’elle est toute petite, et qui a même écrit les livres Project Dermatillomania: The Stories Behind Our Scars et Project Dermatillomania: Written On Our Skin sur le sujet: «J’ai des cicatrices de la tête aux pieds. Parfois, je crée des lésions tellement profondes que la plaie reste douloureuse pendant plusieurs jours. Prendre une douche devient intolérable.» À la douleur physique s’ajoute la détresse émotionnelle. «J’ai longtemps été submergée par la honte, dit Laura, autant pendant l’action elle-même qu’après, en constatant les dégâts. Je me détestais de ne pas pouvoir m’arrêter.» Ce désarroi va jusqu’à causer un dysfonctionnement qui pousse des personnes à se retirer de certaines situations sociales et de relations amoureuses. «Elles passent beaucoup de temps à camoufler les lésions, annulent des rendez-vous et fuient l’intimité par crainte de la réaction de leur partenaire», explique la Dre Richter.

Comment s’en sortir

Bien que la rémission complète soit rare, une forme de thérapie cognitive- comportementale conçue spécifiquement pour cibler ces gestes répétitifs centrés sur le corps donne des résultats significatifs. «On cherche à déterminer quels sont les déclencheurs du comportement de la personne et à les contrecarrer, par exemple, en lui conseillant de porter un pansement sur son ongle ou d’occuper ses mains à tricoter. On vise à remplacer aussi les fausses croyances qui perpétuent le cycle (comme l’idée que de triturer la peau aiderait à corriger une irrégularité) par des pensées plus réalistes, en faisant valoir que ces gestes aggravent la situation plutôt que de la régler, car ils causent des dommages», précise la Dre Richter. En procurant à la personne un certain sentiment de maîtrise de ses pulsions, on arrive à réduire son comportement de façon notoire.