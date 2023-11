Votre routine de soins antiâge est sacrée. Vous utilisez des produits que vous avez soigneusement choisis, après en avoir vérifié les propriétés bienfaisantes, puis vous prenez le temps de bien les appliquer, tout en vous accordant un moment de détente. Un processus qu’approuve l’experte en beauté Virginie Vandelac: «Je ne peux pas m’endormir sans avoir fait ma routine, même si je suis incroyablement fatiguée. C’est essentiel!» Vous attachez donc beaucoup d’importance à cette routine beauté. Mais comment vous assurer que vous profitez de tous les avantages que vous procurent vos différents produits et les étapes de soins? En appliquant le principe de superposition réfléchie des soins. «Selon ce principe, les produits doivent être appliqués en commençant par le soin dont la texture est la plus fine et en terminant par celle qui est la plus épaisse», dit le Dr Vincent Richer, dermatologue certifié du cabinet Pacific Derm, à Vancouver. «De cette façon, chaque produit a les meilleures chances de pénétrer et d’être absorbé par la peau et de donner des résultats.»

On présente ici, étape par étape, la routine de soins pour la peau de Virginie, qui met de l’avant la ligne Clinique Smart Clinical RepairTM une collection testée par des dermatologues, sans danger pour les peaux sensibles et dont les résultats ont été cliniquement prouvés. Voici trois produits simples à utiliser, mais efficaces, qui permettent d’obtenir des résultats visibles et qui aident votre peau à atteindre son plein potentiel.