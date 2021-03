Pourriez-vous nous décrire les fragrances de cette gamme?

Il y en a quatre. Tout d’abord, le parfum lavande+citron se démarque en combinant une huile essentielle apaisante à un agrume pimpant. Si on est plutôt de type floral, on appréciera le duo rose+géranium, d’une exquise douceur. Les amatrices d’odeurs qui sortent des sentiers battus auront du plaisir à découvrir les deux autres parfums: lavande+eucalyptus et noix de coco+mandarine. Entre les douces fragrances florales et celles aux agrumes vitaminés, en passant par les rafraîchissants effluves aromatiques, aucun doute que chaque femme trouvera un parfum qui lui ressemble!