Et si on passait à une routine beauté 100% québécoise? Le facialiste Félix Forrest remporte le prix Innovation de la «Meilleur nouvelle marque canadienne» pour sa gamme de soins Beauté universelle. La toute première collection de soins pour la peau du pro est élaborée à Montréal et a été conçue tout spécialement pour celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur routine beauté. Le concept? Une gamme de soins qui mise sur la performance et la simplicité. Beauté universelle propose ainsi trois essentiels à intégrer dans son quotidien: le Lait de Beauté (47 $), qui agit comme nettoyant et démaquillant, la Lotion de Beauté (45 $), qui est apaisante et tonifiante, et la Crème de Beauté (155 $), qui est liftante et rajeunissante. Trois gestes simples et rapides à faire matin et soir pour une peau éclatante et pleine de vitalité. Le plus: les formules sont créées autour d’ingrédients naturels tels que la rose de mai, la fleur de bleuet, la lavande fine, l’aloès ou encore l’hamamélis. Pour les jours où on souhaite bonifier davantage notre routine beauté, Félix Forrest propose des produits complémentaires à la gamme de base: un Élixir de Beauté, un Sérum de Beauté, un Gommage de Beauté et un Masque de Beauté. Une jolie façon de prendre soin de soi tout en encourageant une marque locale!

Félix Forrest possède aussi son propre salon dans le Vieux-Longueuil à Montréal. Il y vend sa gamme de beauté, propose des massages et des soins de la peau pour un moment de détente dont nous avons bien besoin en ces temps particuliers. Le facialiste a par ailleurs été formé dans de prestigieux instituts parisiens comme ceux de Christian Dior et Guerlain. On se laisse tenter, les yeux fermés!

Les produits sont également disponible sur le site internet de Félix Forrest.

