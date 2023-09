DES ODEURS SUBLIMES

Au cœur de la collection Bain de Nature? Les senteurs. La gamme se décline en 13 parfums somptueux, dont 3 qui sont inédits et qui ont été inspirés par la Bretagne, le lieu de naissance de la marque: avoine et sarrasin (pour un moment apaisant), algue sauvage et criste marine (pour s’énergiser), fleur des prés et bruyère (pour se détendre). Il y a des senteurs pour tous les goûts et tous les états d’esprit – il suffit d’expérimenter pour dénicher nos préférées. On choisit les produits à la vanille Bourbon ou à la noix de coco lorsqu’on a envie de s’évader; à la framboise et à la menthe poivrée, ou au citron et basilic, pour obtenir un effet vivifiant; ou, encore, aux grains de café pour du réconfort. On se promet de les essayer tous!

Les produits de la nouvelle gamme Bain de Nature sont offerts dans les boutiques Yves Rocher et en ligne. Voici quelques suggestions à ajouter à notre routine de soins corporels: