L’été, c’est la saison des pédicures. Sandales, gougounes et pieds nus dans le sable: quand le soleil pointe le bout de son nez, les orteils aussi. On adore suivre les tendances en matière de vernis à ongles tout au long de l’année (on se rappelle du blueberry milk ou du glazed donut!), mais les mois les plus chauds sont propices au nail art plus éclaté et vibrant – on peut vraiment s’amuser à assortir différentes couleurs de vernis, sur nos mains et nos pieds. Bien sûr, on peut opter pour des options classiques, mais mélanger plusieurs teintes et oser, un peu, ça ensoleille facilement nos journées! Ces 10 combinaisons de couleurs de vernis à ongles nous donneront certainement envie de faire des folies.