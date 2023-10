CALENDRIER DE L’AVENT 2023

La meilleure façon de se gâter et d’ajouter un moment de douceur à notre quotidien: ouvrir chaque jour une nouvelle case du calendrier de l’avent Yves Rocher (valeur de 152 $, offert en ligne et en magasin en quantité limitée au prix de 75 $). Élégant et coloré en plus d’être fabriqué en carton réutilisable et recyclable, le coffret offre un assortiment de produits de formats variés pour le visage, le corps et les cheveux, y compris des parfums et des produits de maquillage. Quel plaisir de les découvrir un à un dans les semaines précédant Noël!