On le sait, il y a une multitude de facteurs qui contribuent au vieillissement de la peau. En premier lieu, le magnifique soleil dont on adore profiter au printemps. C’est le plus grand responsable des dommages à l’épiderme. Ensuite, notre mode de vie urbain, qui nous expose à un taux de pollution élevé. Mais la vie continue! On ne peut pas constamment se priver des petits bonheurs quotidiens afin de préserver notre collagène (et on ne voudrait pas le faire non plus). Lorsque les signes de l’âge commencent à nous préoccuper, la clé est d’adopter une routine de soins capable de cibler les rides et les ridules de toutes sortes.