Parikart, qui a près de 30 ans d’expérience et plus de 70 000 clients en ligne, est aujourd’hui une véritable institution. Mais ce qui est moins connu, c’est la mission que les fondatrices se sont donnée d’améliorer la vie des femmes. Ainsi, la compagnie s’est engagée auprès d’organismes tels que la Fondation Jonction pour Elle, une maison d’accueil pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, et Vide ta sacoche, qui collecte des produits d’hygiène et des cosmétiques au profit de personnes fragilisées et des personnes dans le besoin.

