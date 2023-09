Un retour aux sources nécessaire?

Alors que son expertise végétale n’est plus à démontrer, que sa renommée internationale (plus de 3 000 magasins dans le monde) n’est plus à prouver et que nombre de ses clientes lui sont fidèles depuis des années, quel est donc ce »Retour aux sources » que la marque nous invite à découvrir?

C’est un retour à ses racines profondes et aux valeurs fondamentales de son créateur: l’art de prendre soin du vivant (des autres, de la peau, des plantes, des écosystèmes, du monde végétal) à travers une beauté qui se veut toujours plus responsable, durable et engagée.

Un virage stratégique que la marque opère en résultat à différentes études et recherches menées auprès de ses clients. Fini le bruit promotionnel et les offres commerciales en tout genre, Yves Rocher annonce se recentrer sur son essence première: l’expertise végétale, l’efficacité de ses produits et ses engagements durables. Alors à quoi s’attendre? À un repositionnement axé autour de trois piliers: une expérience en magasin renouvelée, des prix adoucis et un nouveau programme de fidélité. Voilà qui promet!

Au cœur du nouveau concept de “magasins engagés » : un environnement repensé et conçu avec des matériaux plus écologiques. Un retour aux sources et à l’essence des plantes avec des expériences personnalisées autour des produits (diagnostics de peau et de cheveux). De l’information sur la fabrication des contenants, sur les défis liés à la réduction du plastique, etc. En parallèle, la marque annonce moins de battage promotionnel au profit de prix plus doux et reflétant sa vision d’une beauté à impact positif et accessible. Dernier pilier, l’introduction du nouveau programme de fidélité via lequel les clients pourront cumuler des points, les bonifier grâce à l’achat de produits engagés et réclamer des récompenses personnalisées ou choisir de participer aux activités de reforestation que mène la Fondation Yves Rocher.