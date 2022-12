C’est avec l’œil brillant que Celine Tadrissi, accoudée à la table d’une terrasse chic de Barcelone — son pays d’adoption, puisqu’elle y passe depuis longtemps ses étés, entourée de son mari et de ses trois filles —, raconte que c’est lors de son mariage [N.D.L.R.: dans les années 1990, avec Antonio Tadrissi, designer et architecte] sur l’île d’Ischia, en Italie, que lui est venue l’idée d’ouvrir un hammam à Toronto. «Il y a sur l’île des bains romains, construits autour de sources d’eau chaude naturelles, qui font partie de la routine bien-être des habitants. Après en avoir profité, j’ai pensé que ça manquait, à la maison, un endroit semblable où faire le plein d’énergie, se relaxer, contempler les alentours et prendre soin de soi.» The rest is history, comme on dit, car forte du succès de son premier établissement, qui a pignon sur la rue King West, à Toronto, depuis 2005, l’entrepreneure a récemment ouvert les portes du deuxième Hammam Spa by Céla dans la ville reine, cette fois dans Bayview Village. Les deux spas jouissent d’une popularité grandissante, notamment grâce aux soins pour le corps qu’ils proposent, avec des produits pensés expressément par Celine, soucieuse d’offrir à ses clients la crème de la crème — c’est d’ailleurs le nom d’un de ses produits!

«Je n’étais pas tout à fait satisfaite des produits de soins pour la peau qu’il y avait sur le marché. Je me suis donc dit que je serais mieux servie… par moi-même», raconte Celine, qui utilise les deux établissements à sa disposition pour récolter les commentaires et les suggestions de la clientèle et des thérapeutes afin de parfaire ses formules jusque dans les moindres détails avant de les poser sur les tablettes.