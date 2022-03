Cette nouvelle adresse exclusive, dédiée à la beauté et au bien-être, est une grande première au Canada pour la maison de luxe française.

« Guerlain est l’une des marques de beauté et de bien-être les plus renommées au monde et nous sommes très heureux de nous associer à Four Seasons Montréal pour créer la nouvelle destination de bien-être ultime », a déclaré Diane Davody, Directrice internationale des Spas Guerlain. « Notre Spa sera le temple de la resynchronisation et de la relaxation holistique. Un lieu où le temps s’arrête, où l’harmonie est restaurée et les hôtes en émergent totalement transformés. »

Le Spa du Four Seasons Montréal, lauréat du prestigieux prix Forbes Five-Star, accueillera en ses murs le savoir-faire et l’expertise d’une des marques beauté les plus renommées au monde.

« C’est un honneur de s’associer à Guerlain pour enrichir l’approche bien-être dans notre Spa », déclare David Wilkie, Directeur général de l’Hôtel Four Seasons Montréal. « Le partenariat avec la Maison Guerlain permet de positionner notre établissement emblématique comme étant la destination urbaine incontournable où bien-être et beauté se rencontrent » continue-t-il.