Les applications mobiles qui utilisent la réalité augmentée sont des incontournables dans l’industrie de la beauté. Essayer virtuellement des dizaines de rouges à lèvres, d’ombres à paupières ou de vernis à ongles avant de les acheter est peut-être en voie de devenir la norme, tout comme procéder à une analyse de peau avant de choisir une nouvelle crème pour le visage. On a joué le jeu et on s’est amusée avec les dernières innovations dans le domaine. Nos impressions.

Skin Consult de Vichy et Skin advisor D’Olay

Ici, il ne s’agit pas d’applis, mais le principe est le même: on prend une photo directement sur le site Internet des marques, qui formule par la suite un diagnostic assez complet, comprenant l’évaluation de l’âge de notre peau.

Sephora Maquillage et beauté (Dans l’App Store)

La fonctionnalité la plus intéressante de cette appli qui regroupe tout un éventail de marques? L’essayage virtuel, qui se révèle ultrapratique pour tester les nouveautés qui nous font de l’œil.

ColorMatch de Garnier (App Store et Google Play)

Il suffit d’un égoportrait pour essayer toute la gamme de coloration de Garnier. On peut même créer une image avant-après pour mieux juger du résultat et obtenir des recommandations personnalisées. Bien que ça ne remplace pas un bon coloriste, c’est un outil pratique quand on a envie de changer de tête sans se rendre dans un salon.