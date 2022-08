Notre collection de soins pour le visage peut vite prendre des allures de boutique Sephora: nettoyants double action, formules trois en un, sérums multivitamines, etc. Bien que notre pharmacie soit pleine à craquer et que nos rituels soient toujours plus élaborés, notre joli minois ne représente que 3,5 % de la surface totale de notre peau. Et le reste de notre corps dans tout ça? Avouons-le: la plupart d’entre nous se contentent du strict minimum, soit un gel douche et un peu de crème (et encore!).

Or, une nouvelle génération de soins corporels vient changer la face des choses. On pense par exemple à Nécessaire, une marque axée sur le corps qui a été fondée par deux anciens d’Into The Gloss et d’Estée Lauder. «Nous croyons que les produits destinés aux parties du corps autres que le visage doivent être conçus avec le même soin et selon la même philosophie que ceux pour le visage, dit Randi Christiansen, cofondatrice et PDG. Il y a trois ans, c’était une vision inédite. Les soins corporels devaient surtout sentir bon. Aujourd’hui, c’est plus nuancé.»

En effet, tous les gels, les exfoliants et les lotions pour le corps de Nécessaire sont offerts en version sans parfum. La marque Weleda, réputée pour ses produits délicieusement parfumés, offre de plus en plus de soins sans odeur, notamment une nouvelle crème pour les mains. Ce qui distingue toutefois ces produits de soins corporels nouveau genre, c’est ce qu’ils contiennent, plutôt que ce dont ils sont exempts.

«Notre corps veut la même chose que notre visage: des produits formulés avec des ingrédients qui subliment notre peau et l’aident à fonctionner le plus efficacement possible», explique Tiffany Masterson, fondatrice et directrice créative de Drunk Elephant, dont la collection de soins pour le corps – lancée en 2020 – s’est enrichie le mois dernier.

Drunk Elephant a ainsi intégré des antioxydants d’origine végétale et un ingrédient cosmétique en vogue, le cica (alias Centella asiatica), dans sa nouvelle lotion fouettée pour le corps Sili. Celle-ci est censée protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres et réduire les rougeurs, deux vertus qu’on ne voit pas souvent au rayon des crèmes hydratantes corporelles.