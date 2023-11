Avec les journées qui raccourcissent et la fin de l’année qui approche, rares sont les personnes qui ne bénéficieraient pas d’une heure ou deux de sommeil de plus – et souvent, notre regard fatigué en est la preuve. Notre arme secrète pour rehausser l’hydratation du contour de l’œil, estomper les ridules, dégonfler les poches et minimiser les cernes? Les patchs pour les yeux, qui permettent de chouchouter cette région délicate du visage et de lui procurer des ingrédients ciblés allant du rétinol au collagène, en passant par l’acide hyaluronique et le squalane. On s’assure d’en avoir sous la main pour les matins où notre regard a besoin d’un coup de peps supplémentaire ou pour rehausser notre rituel de soins en préparation pour un événement spécial. Sans plus tarder, voici 10 patchs pour les yeux qui allient plaisir d’utilisation et efficacité.