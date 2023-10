La tendance est au quiet luxury (luxe tranquille), qui, s’il se traduit par un pull en cachemire taupe ou un trench coupé à la perfection dans notre garde-robe, prend des airs de bob au brushing impeccable, de peau sainement satinée et de petits pots ornés de sobres apparats dans notre routine beauté. Fans de la série Succession, on pense à la crème Augustinus Bader, qu’affectionne Kendall, au pot signé Tatcha, qui trône sur la coiffeuse de Shiv, ou aux produits capillaires Ouai, aperçus dans la douche d’un jet privé (!) qu’emprunte la famille Roy. Ici, la qualité l’emporte sur la quantité, et l’aspect tape-à-l’œil fait place à une élégance discrète et calculée.