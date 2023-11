Litchi Givré et Infusions d’Épices nous imprègnent de leurs effluves festifs, mais ces soins sont aussi une invitation à la détente. Ils sont d’autant plus appréciés que les fêtes ne sont pas toujours de tout repos et que l’hiver qui s’installe amène toujours son lot de stress pour la peau.

Chef de file en matière de produits botaniques responsables, Yves Rocher offre une impressionnante gamme de produits fabriqués à partir d’extraits de plantes et propose plusieurs idées-cadeaux et coffrets parés de leurs plus beaux atours à prix tout doux. À découvrir en magasins ou en ligne.

Photos: Yves Rocher