La plupart d’entre nous tentent de fuir le froid à tout prix lorsque l’hiver frappe à nos portes. Pourtant, on a tout à gagner si on l’invite dans notre trousse beauté. Sous son effet, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui provoque un drainage efficace de l’accumulation de fluides sous la peau et, conséquemment, permet de désengorger les tissus. Autrement dit: ouste, les cernes bouffis! Qui plus est, les soins fraîcheur – qu’on peut également glisser au congélo quelques minutes avant leur utilisation afin de renforcer leurs propriétés polaires – stimulent la circulation sanguine et, par le fait même, l’éclat de notre teint. Décidément, on ne se sera jamais autant réjouie à l’annonce d’un front froid!