Vous savez, lorsque vous quittez le salon de coiffure, vos cheveux sont plus brillants, plus lisses et tout simplement plus beaux que jamais. Et c’est habituellement im-po-ssible de reproduire cet effet à la maison, quels que soient les produits dans lesquels vous investissez ou l’expertise avec laquelle vous apprenez à manier votre brosse ronde et votre sèche-cheveux. Jusqu’à maintenant ! J’ai enfin trouvé la solution! Ou du moins, j’ai compris comment obtenir ce look avec un minimum de temps et d’efforts, dans le confort de mon foyer. Le secret, c’est ce masque. Son nom indique qu’il s’agit d’un «dépôt de couleur», mais cette couleur est en fait transparente. En d’autres termes, c’est comme un top coat, mais pour vos cheveux. Vous le laissez agir pendant cinq à sept minutes et les ingrédients revitalisants – huiles d’argan et d’Abyssinie ainsi qu’acides aminés – se chargent de rétablir l’hydratation et d’envelopper chaque mèche d’un voile hautement réfléchissant. Une fois les cheveux secs, la brillance est exceptionnelle, même avec les efforts de coiffage les plus minimes. Ce produit convient à tous les types de cheveux et ne modifiera pas votre teinte si vous colorez votre crinière. Au contraire, il la rendra plus éclatante. Maintenant, je peux profiter de l’effet «tout droit sortie du salon» aussi souvent que je le souhaite!

Masque High Gloss Shine Color Depositing de Moroccanoil en transparent

Prix: 40,50 $