À fleur de peau : des parfums qui complètent notre odeur naturelle

Les parfums de peau sont aussi généralement de genre neutre, et la plupart peuvent être qualifiés de chauds, d’invitants, de suaves (sans être capiteux) et de propres (sans être stériles). Certains experts en parfumerie sont d’avis qu’une des raisons pour lesquelles ces parfums sont si attrayants en ce moment, c’est qu’ils rendent hommage à l’intimité, un élément qui nous a cruellement fait défaut pendant les longs mois de distanciation sociale. «La pandémie nous a imposé des contraintes en matière de fréquentations et a limité notre capacité à nous rapprocher des autres», explique Rachel Sarah Herz, docteure en neurosciences à l’Université Brown et spécialiste de la psychologie olfactive. «Le fait d’encapsuler cette part si intime de quelqu’un comporte une dimension psychologique significative, surtout en ce moment. Les gens sortent d’un isolement profond et veulent retrouver un contact émotionnel, social et intime avec leurs semblables. Les parfums de peau peuvent jouer un rôle en ce sens.»

En tant que parfumeur, comment parvient-on à créer une fragrance aussi personnelle? Certains alliages – c’est le cas des eaux de parfum Glossier You, de Glossier, et Naked, de The Maker – intègrent des nuances comme le poivre rose, dont le piquant subtil se rapproche étrangement de l’odeur de la peau humaine.

Pour arriver à un résultat similaire, d’autres se tournent vers des notes florales, employées avec beaucoup plus de finesse que dans un parfum traditionnel. Rosie, de By Rosie Jane, par exemple, utilise une infime touche de rose pour suggérer une douceur veloutée suggestive, rappelant l’odeur d’une peau chaude et humide. Glossier You, de son côté, incorpore un soupçon d’iris à ses notes piquantes de poivre rose pour produire un sillage plus chaleureux.