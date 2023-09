9 indispensables beauté à avoir dans sa trousse pour la rentrée

Fini, l’époque où on passait de longues minutes à tenter de camoufler un bouton nouvellement apparu à l’aide d’un mélange de correcteur et de poudre libre! En 2023, on le protège au moyen d’un patch hydrocolloïde. En plus d’ajouter une touche ludique à notre look, ceux-ci de Starface infusés d’huile d’arbre à thé aident à apaiser la peau et à réduire l’inflammation. À garder sous la main à l’école comme au bureau!

Prix : 18 $