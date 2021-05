Il y a des effets secondaires normaux après une mastectomie.

VRAI

Même dans le cas d’une mastectomie partielle, les patientes peuvent ressentir de la douleur pendant un certain temps quand on bouge les bras et les épaules, explique Jida El Hajjar, précisant qu’il existe toutes sortes d’exercices de réadaptation qui peuvent entre autres accélérer la guérison en ce sens. Les chirurgies plus invasives, par exemple dans le cas où le cancer se sera étendu dans les ganglions, peuvent en outre causer de l’enflure. «Quand on enlève les ganglions, on observe souvent le développement d’œdème, vulgarise-t-elle. C’est pourquoi nous militons beaucoup pour le dépistage précoce, qui permet souvent des chirurgies moins invasives.» Mais au-delà de la cicatrice et de la douleur, toute la question de l’image corporelle demeure un des principaux effets secondaires de la mastectomie, rappelle l’experte. «On parle tout de même d’enlever un organe intimement lié à l’estime de la femme et à sa sensualité.» C’est pourquoi une démarche psychologique doit souvent être entreprise en parallèle.