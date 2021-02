Quel est votre rapport avec la méditation ? Depuis quand la pratiquez-vous ? Qu’est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne ?

La méditation m’a aidée à guérir de l’anorexie. Je suis complètement biaisée positivement face à cette expérience qui change la vie! Je pratique la méditation régulièrement depuis 2012, alors que j’étais en arrêt-santé pour guérir d’un trouble alimentaire, d’un burn out et d’une dépression (ça n’allait pas bien!). Huit mois plus tard, j’étais complètement guérie. Aujourd’hui, la méditation est mon ancre quotidienne, qui me permet de cultiver le calme intérieur, d’accueillir ce qui se trouve en moi. Cela m’apporte plus de présence, et m’a fait découvrir le bonheur à l’intérieur de moi. Je médite chaque jour une heure à deux heures et cela me fait gagner tellement de temps et d’énergie et me permet d’accueillir mes émotions, de mieux me connaître, et d’être plus présente et aimante aux personnes qui m’entourent. C’est aussi sur ce chemin que je guide les participants dans mes différents programmes en ligne, pour prendre soin de soi, et développer nos outils intérieurs pour gérer le stress et l’anxiété naturellement, et surtout, vivre au lieu de survivre.

