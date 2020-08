Beauté

«C’est la faute des magazines, les Marie, les France, les Marie France, les Femmes Pratiques qui en ont pas marre des Cosmo, Vogue et tout l’bazar...», chantaient Laurence Heller et Hélène Bérard en 1988. Plus de 30 ans après, le rôle des publications féminines dans l’asservissement et l’aliénation des femmes fait encore jaser – surtout en ce qui a trait à la représentation du corps.