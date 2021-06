La compagnie québécoise s’est donné comme mission de démocratiser le paddle board. De cette façon, ce ne sont pas que les amateurs de sports nautiques qui pourront profiter des lacs et des rivières cet été, mais bien tout le monde. La planche Maddle mesure 10’6 pieds de haut et 32 pouces de large, idéal pour offrir une stabilité et un bon contrôle, tant pour les experts que pour les débutants. «À mes yeux, chaque détail compte, surtout le côté « abordable » de la chose. L’idée derrière les planches Maddle est qu’elles soient faites pour tous ceux qui sont uniques : il ne s’agit pas juste de paddle board, mais d’un mode de vie», explique Julien Méthot, fondateur de Maddle et grand amateur de plein air.

Alors que les paddle boards traditionnels ne sont pas exactement connus pour leur designs excitants, Maddle s’engage à faire la différence. À chaque saison, l’entreprise fera des collaborations avec différents studios créatifs afin de proposer aux consommateurs de nouveaux modèles toujours plus stylés les uns que les autres.