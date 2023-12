En réponse à cette tendance inquiétante, Dove (la marque de beauté bien-aimée et le plus grand fournisseur de formations sur l’estime de soi dans le monde) et le codéveloppeur de ce programme, Nike, ont entrepris deux années de recherche pour mettre sur pied le programme « La confiance corporelle des athlètes ». Ce programme, le premier du genre, a été créé en partenariat avec des experts de premier plan (notamment le Centre for Appearance Research et le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport) et avec l’aide inestimable de jeunes filles et d’entraîneurs de six pays.