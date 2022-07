2- Est-ce que ton rapport au mouvement évolue ou change avec les années?

«Mon rapport au mouvement a énormément changé au fil des années. Je dois avouer – un peu à contrecœur – que quand j’étais jeune, je me suis fait violence en suivant des régimes stricts qui étaient immanquablement accompagnés de très nombreuses visites au gym dans le seul but de perdre du poids, pour tenter d’atteindre des idéaux de beauté féminins absolument inaccessibles pour moi. J’ai donc souvent associé, à tort, mouvement à diète extrême. Or, depuis ma lecture des livres Anti-Diet (Christy Harrison) et De la culture des diètes à l’alimentation intuitive (Karine Gravel), depuis mon écoute de plusieurs podcasts en lien avec l’alimentation intuitive et le mouvement anti-diète, comme la balado À plat ventre, de Loounie, et depuis ma découverte de comptes Instagram anti-régime hyperinspirants comme ceux du Nutritionniste Urbain Bernard Lavallée, de la nutritionniste Marjolaine Cadieux et de la créatrice de contenu et de recettes véganes Caroline Huard, alias Loounie, entre autres, je suis beaucoup plus informée sur le sujet et je retrouve le plaisir de bouger pour bouger, pour renforcer mes muscles, pour tonifier mon corps, pour pratiquer mon endurance et mon cardio, pour vider mon cerveau de son stress quotidien, sans que ça soit dans le but de maigrir.»