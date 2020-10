À la maison comme au spa? C’est ce que proposent les stations thermales Strøm spa nordique. Pour y arriver, Strøm propose de nouveaux forfaits adaptés aux directives sanitaires de la santé publique concernant les zones rouges. Si les salles à manger des restaurants sont fermées jusqu’au 28 octobre pour les spas de l’Ile-des-Sœurs, de Mont-Saint-Hilaire et du Vieux-Québec, on peut tout de même profiter de la nouvelle formule gastronomique Nord pour emporter. Au menu? Du fromage du terroir, de la soupe, un sandwich à l’effiloché de porcelet, ou encore le plat du moment… Il y en a pour tous les goûts! De bons plats à déguster à la maison ou sur les sites des différents Strøm. En effet, pour l’achat d’un menu, d’un massage suédois ou d’un soin du visage, on peut profiter gratuitement de l’accès aux sites.

Afin de prolonger le moment de détente à la maison, Strøm spa nordique propose également des ensembles cadeaux: un ensemble pour la douche, avec un shampoing, un revitalisant et un gel douche; un ensemble hydratant comprenant une eau florale de rose, un baume à main et baume à lèvres; un ensemble d’aromathérapie et bien d’autres coffrets cadeaux. De nouveaux rituels de détente à ajouter à notre routine sans tarder!

