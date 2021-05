Votre livre m’a renversée pour deux raisons paradoxales: il est révolutionnaire et profondément simple. Qu’est-ce qui explique qu’on ait besoin de réapprendre à respirer?

Ce sont des chercheurs qui m’ont fait comprendre qu’on a repensé notre alimentation afin de l’adapter à notre mode de vie actuel, tout comme on a dû se mettre à l’exercice pour contrebalancer notre mode de vie sédentaire. Il est donc logique d’étudier comment les stresseurs de notre environnement ont transformé la manière dont on fait appel à notre principale source d’énergie: le souffle. Il s’est avéré qu’on utilise de moins en moins nos voies nasales: l’humain respire trop, et par la bouche.

Pourquoi est-il néfaste de respirer par la bouche?

Parce qu’il n’existe aucun système dans la bouche pour filtrer l’air qui y entre. En inspirant par le nez, on force l’air à voyager dans une série de structures à travers lesquelles il s’échauffe, il s’humidifie, il est filtré, pressurisé et conditionné avant d’atteindre les poumons, ce qui facilite grandement son absorption. On absorbe 20 % plus d’oxygène en respirant par le nez.