Début octobre, les gyms, studios de yoga et autres centres sportifs fermaient (au moins) jusqu’au 28 octobre pour tenter de casser cette deuxième vague de la COVID-19 qui s’abat sur le Québec. Question de rester motivé.e ou tout simplement de ne pas perdre la tête, voici une courte liste d’entreprises québécoises qui offrent des solutions d’entraînement à faire à la maison, souvent sans frais et sans équipement!

RX LAB

Une fois de plus, la gang du gym le Vestiaire dans Villeray, et nouvellement à Boisbriand, nous ouvre les portes de leur RX LAB pour un défi 28 jours, tout à fait gratuit! Tous les jours, ou presque, vous trouverez sur leur page Facebook et leur compte Instagram des WOD (« Workout Of The Day ») à faire en 60minutes… ou à votre rythme! Pas besoin d’être expert, les mouvements sont souvent accompagnés d’un petit clip de démonstration. Pas de poids libres ou de gym maison? Pas de panique! Un programme sans équipement est également disponible et tout aussi satisfaisant! Le RX LAB se spécialise dans l’encadrement sportif pour tous les niveaux et sur plusieurs aspects de la mise en forme et de la santé physique. Ils offrent aussi des accompagnements personnalisés pour des besoins plus spécifiques. Fan des cours de groupes par Zoom? Le Vestiaire offre plusieurs cours par jour à un coût d’abonnement mensuel intéressant.