SON TRUC POUR RESTER MOTIVÉE ET MAINTENIR SES OBJECTIFS

«Je tiens un journal dans lequel j’écris mes réflexions, ce que je me souhaite de positif pour les cinq prochaines années et ce que j’espère accomplir dans ma vie. Puis, je les rends plus tangibles en en parlant comme si c’était déjà chose faite. Parfois, mes amis et moi, on crée des mood boards pour être tous sur la même page et donner de l’élan à nos idées.»

À PROPOS DE SA CARRIÈRE APRÈS DISNEY

«Si je suis parvenue là où je suis, c’est parce que j’ai la meilleure équipe qui soit à mes côtés. Je leur dis tout ce que je veux faire et je leur fais part de mes ambitions en toute franchise. Pouvoir compter sur un tel réseau de soutien a eu un grand retentissement sur ma carrière. Ça m’a aussi aidée à prendre des décisions stratégiques et à ne pas accepter n’importe quoi.»

CE QU’ELLE FAIT POUR PRENDRE SOIN D’ELLE

«J’aime me faire masser et recevoir des soins du visage, mais ce que je préfère plus que tout, c’est aller voir mon chiro. Je sais que ça peut paraître étrange, mais ça me détend tellement! Il s’appelle Dr Javid, et c’est le meilleur chiro du monde. Je vais le voir une fois par semaine.»

SON CONSEIL AUX JEUNES PAR RAPPORT AUX RÉSEAUX SOCIAUX

«Servez-vous des médias sociaux à bon escient. Peu importe que vous ayez 20, 500 ou un million d’abonnés, votre voix compte. N’ayez pas peur de prendre position. J’essaie d’encourager mes fans à s’exprimer de façon positive. Tout est dans la manière d’utiliser les plateformes dont on dispose.»